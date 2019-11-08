Новосибирск, , 06:36 — REGNUM В Новосибирске за неделю с с 28 октября по 5 ноября выросли потребительские цены на дизельное топливо — на 0,6%. Цены на бензин по отношению к предыдущей неделе остались на прежнем уровне. Таковы данные Новосибирскстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот со страницы Новосибирскстата: потребительские цены на дизельное топливо и бензин в Новосибирске

«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,40 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 43,95до 45,40 руб. за 1 литр, марки АИ-98 — от 48,50 до 52,05 руб. за 1 литр, дизельное топливо — от 46,90 до 53,05 руб. за 1 литр», — уточняет региональный орган статистики.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области в октябре 2019 года цены на потребительском рынке выросли на 0,4% (по сравнению с сентябрём).

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