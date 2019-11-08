Тегеран, , 09:16 — REGNUM Председатель Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что, благодаря валютным резервам Ирана, на рынке Forex в стране наблюдается стабильность. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, ключевыми стабилизирующими факторами на валютных рынках ИРИ являются: рост несырьевого экспорта и усилия Центрального банка по контролю за рынком Forex. Он пообещал, что ЦБ будет тщательно наблюдать за повышением спроса на иранский импорт и, как следствие, на валюту.

«Я неоднократно подчеркивал, что в эпоху санкций валютный рынок подвержен влиянию политических факторов. Хорошие или плохие новости могут сильно изменить курс валюты», — также заявил Абдольнасер Хеммати.