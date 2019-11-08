Новосибирск, , 05:59 — REGNUM В Новосибирской области в октябре 2019 года цены на потребительском рынке выросли на 0,4% (по сравнению с сентябрем 2019 года), сообщает Новосибирскстат.

Так, цены на продовольственные товары выросли на 0,2%, а на непродовольственные — на 0,4%, услуги населению —на 0,6%.

«Существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удорожание плодоовощной продукции», — уточняет региональный орган статистики.

Заметно подорожали свежие помидоры — на 44,4%, бананы — на 17,2%, апельсины — на 9,4%, виноград — на 5,4%. А вот яблоки, картофель, лимоны, чеснок, свёкла, морковь, груши, белокочанная капуста стали дешевле — на 4% (17,5%).

Среди других продовольственных товаров рост цен отмечен на гречневую крупу-ядрицу — на 8,9%, овощные консервы для детского питания — на 8,2%, кофе в зёрнах — на 7,5%, мясные консервы и какао - на 4%, жирный творог — на 3,2%, соленую, маринованную рыбу — на 2,9%, куриные яйца — на 2,2%.

Снизились цены на фруктовые соки на 9,5%, пшено — на 6,4%, баранину на кости — на 6,1%, черный перец горошек —н, а 4,8% и сахар-песок — на 3,9%, шлифованный рис — 2,1% и муку — на 1,3%.

После сентябрьского повышения снизились цены на хлеб из муки высшего сорта — на 3,3%, из пшеничной муки 1 и 2 сорта — на 2,2%, из ржаной муки — на 0,7%.

Среди непродовольственных товаров подорожали мужские и женские зимние сапоги с верхом из натуральной кожи — на 7% и 3% соответственно, ботинки для дошкольников — на 0,5%, женское зимнее пальто — на 3,7%, утеплённые куртки для мужчин и школьников - на 1,7%. Из других видов непродовольственных товаров заметно подорожали зубная щетка — на 8,8%, дрова — на 3,6%, газовое моторное топливо — на 3,4%, дизельное топливо — на 1,9%.

Всего с начала 2019 года (по сравнению с декабрем 2018 года) цены на потребительском рынке выросли на 2,5%: на продовольственные товары — на 1,3%, непродовольственные товары — на 1,9%, услуги населению - на 5,7%.