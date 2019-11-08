Токио, , 06:39 — REGNUM Финансовую помощь в размере 130 млрд иен ($1,2 млрд) выделит правительство Японии районам, пострадавшим от осенних тайфунов. Об этом сообщает японский государственный телеканал NHK.

Решение о выделении экстренной помощи было принято японским кабинетом утром 8 ноября.

По данным телеканала, на восстановление жилых домов и поврежденной инфраструктуры будет потрачено не менее трети от выделяемых средств. Также часть помощи будет направлена на компенсацию потерь туристической отрасли, в виде скидок для иностранных туристов, которые решат посетить пострадавшие районы. Им будет компенсироваться 5000 иен ($45) за сутки проживания, в период с декабря 2019 года по март 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, совокупный ущерб сельскому и рыболовному хозяйству Японии от тайфунов «Факсай» и «Хагибис» превысил 218 млрд иен ($1,9 млрд). Общее число погибших в результате тайфунов и вызванных ими последствий — наводнений и обвалов — достигло 90 человек.

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