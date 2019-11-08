Шицзячжуан, Китай, , 05:46 — REGNUM На севере Китая началось осуществление крупного проекта сжиженного природного газа (СПГ) и проекта вспомогательных трубопроводов на общую сумму 32 млрд юаней (около $4,6 млрд), сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Проект расположен в логистическом парке порта Цаофэйдянь города Таншань провинции Хэбэй на севере Китая. Это крупнейший проект терминала СПГ, который строится или планируется к постройке в районе Залива Бохай, сообщили в муниципальном правительстве Таншаня.

Строительство поделено на три этапа. На первом этапе, который планируется завершить к 2022 году, пропускная способность терминала СПГ достигнет 7 млн тонн сжиженного газа в год. Трубопровод длиной 176 км стартует в Таншане и заканчивается в районе Баоди города Тяньцзиня на юго-западе Китая.

Трубы диаметром 1422 мм соответствуют тем, что используются в проекте газопровода Китай-Россия. По ним планируется передавать 11,2 млрд кубометров газа в год. По завершению проект поможет улучшить экологическую обстановку в районе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, поскольку частично заменит газом используемый до сих пор в энергетике региона в больших количествах уголь.

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