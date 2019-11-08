Якутск, , 04:58 — REGNUM Глава Минвостокразвития России Александр Козлов представил правительству проект Указа президента РФ Владимира Путина «Об основах госполитики в Арктике и нацбезопасности до 2035 года», который является частью разрабатываемой стратегии развития российской Арктики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Проект определяет национальные интересы России в Арктике и основные направления их реализации. В подготовленные документы входят федеральный закон об особом экономическом режиме Арктической зоны, стратегия, определяющая цели, задачи, механизмы и этапы развития Арктической зоны России до 2035 года и новая государственная программа, которая будет содержать специальные механизмы развития Арктической зоны и их финансирование», — сообщили в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил разработать стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года в срок до 1 декабря 2019 года.

Уровень бедности и безработицы в Арктике превышает среднероссийский, а численность населения за 15 лет сократилась на 300 тыс. человек. По замыслу Минвостокразвития, за 15 лет предполагается создание до 200 тыс. новых рабочих мест.