Бразилиа, , 03:35 — REGNUM Армейские подразделения для обеспечения безопасности саммита БРИКС будут введены в столицу Бразилии решением властей. Об этом 8 ноября сообщил председатель бразильского верховного суда Антониу Диаш Тофоли в ходе заседания.

Бразильские солдаты Agência Brasil

По словам Тофоли, применение войск для охраны порядка санкционировано в период с 1 по 15 ноября 2019 года.

Напомним, 11-й саммит БРИКС с участием лидеров России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР пройдет 13 и 14 ноября в штаб-квартире бразильского внешнеполитического ведомства. Предыдущий саммит организации проходил в Йоханнесбурге.

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