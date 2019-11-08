Исламабад, , 09:08 — REGNUM 7 ноября в Исламабаде премьер-министр Пакистана Имран Хан провел правительственное совещание по вопросу контроля за ценами на важнейшие товары.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства Пакистана отдал распоряжение руководству всех провинций страны принять жесткие административные меры против спекуляции на продуктах питания, посылая еженедельные отчеты об уровне цен. Кроме того, правительство примет ряд практических шагов, чтобы сделать продукцию сельского хозяйства более доступной для простых пакистанцев и тем самым обуздать инфляцию. Так, теперь крестьяне получат возможность продавать свою продукцию в городах на правительственных площадках без арендной платы. Кроме того, будет повышена эффективность магазинов товаров первой необходимости, продающих продукцию по ценам ниже рыночных.

Особое внимание правительство уделяет борьбе с контрабандой зерна и муки за границу, в частности, в соседний Афганистан. Наказанию подвергнутся те, кто запасает зерно, занимается организацией тайного провоза и покрывает такие нелегальные операции.