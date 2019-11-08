Карачи, Пакистан, , 09:13 — REGNUM 7 ноября Государственный банк Пакистана (центробанк) сообщил, что валютные резервы страны достигли 15,5 миллиардов долларов, увеличившись на 429 миллионов долларов за одну неделю.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, большая часть валютных резервов страны (8,3 миллиардов долларов) находится в руках самого Государственного банка. На него также приходится большая часть недавнего роста запасов валюты.

Напомним, что Пакистан переживает тяжелый экономический кризис, вызванный дефицитом текущего платежного баланса. Стране не хватает средств для покрытия большого торгового дефицита и обслуживания задолженности.