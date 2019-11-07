Рига, , 23:43 — REGNUM Количество компаний занимающихся досудебным возвратом долгов в Латвии сократилось, хотя количество сделок цессии сохранилось на высоком уровне — пишет портал Dienas Business.

Долги Selfcreation.ru

Если раньше в этом сегменте работало 32 фирмы, то сегодня осталось 25. Четыре лицензии были аннулированы. Кроме того произошло объединения ряда предприятий, рассчитывающих увеличить свою долю на рынке.

Данных за 2019 ещё нет, но в 2018 объём рынка досудебного взыскания долгов составил 22 млн евро, что на 35% больше, чем в 2017-ом. Менее приятная тенденция состоит в том, что количество цессионных сделок растёт, а сумма каждой уменьшается.

На 17% упало количество переданных коллекторам число сделок B2B, а сумма взыскиваемых долгов сократилось на 22%. Объём взысканий по сделкам бизнес — клиент тоже снизился на 46%.

Основными клиентами коллекторов являются по-прежнему телекоммуникационные компании. Причина — неоплаченные клиентами счета и предприятия занимающиеся внебанковским кредитованием.