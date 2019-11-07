Урумчи, Китай, , 21:19 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР разработан и представлен общественности план действий по развитию региональной обрабатывающей промышленности путём стимулирования 20 специализированных предприятий-лидеров и 50 предприятий, имеющих соответствующий потенциал в своих секторах, сообщает 7 ноября Синьхуа.

По информации местного Департамента промышленности и информатизации, местные власти заняты подготовкой соответствующих рекомендаций по повышению качества продукции и формированию собственных брендов. Предприятия, включенные в список, ожидают и получения финансовой поддержки на центральном и региональном уровнях, адресованной решению проблем в сферах технологической реконструкции, развития промышленного потенциала, энергосбережения и сокращения загрязняющих выбросов.

Отдельные меры по поддержке новых стратегических отраслей региональной экономики принимаются администрацией СУАР. Подчеркивается, что принимаемые меры — очередные шаги в цепочке обеспечения быстрого роста производства передового оборудования в регионе.