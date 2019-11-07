Сеул, , 21:58 — REGNUM Министерство финансов Республики Корея озабочено ходом исполнения государственного бюджета: при сохранении текущих темпов расходования средств правительство может не успеть потратить все 404 млрд долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Примечательно, что в августе парламент страны одобрил увеличение бюджета на 5 млрд долларов. Главной целью рекордных государственных расходов является стимулирование экономического роста на фоне его устойчивого замедления. Негативная динамика во многом обусловлена падением южнокорейского экспорта на протяжении 11 месяцев в силу неблагоприятных макроэкономических и геополитических условий. Правительство Республики Корея направляет миллиарды долларов на развитие передовых высокотехнологичных отраслей экономики — искусственный интеллект, 5G, «умные фабрики», биотехнологии, производство экологически чистого водородного топлива.

Эксперты не сомневаются, что Сеулу удастся израсходовать бюджет полностью в установленные сроки, однако напоминают о необходимости дерегулирования экономики и снижения налогов.