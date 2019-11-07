Минск, , 21:05 — REGNUM Белорусской экономике нужны структурные реформы, чтобы выполнить поставленную Александром Лукашенко задачу повысить BBП до $100 млрд к концу следующей пятилетки. Об этом 5 ноября заявил членам обеих палат Национального собрания Белоруссии премьер-министр Сергей Румас при обсуждении законопроекта «О республиканском бюджете на 2020 год».

Румас сообщил, что в соответствии с решением Лукашенко, «в ближайшее время правительством совместно с Национальным банком будет утвержден план системных мер, формирующих условия для ускоренного роста экономики Белоруссии».

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Министр финансов Максим Ермолович в свою очередь сообщил, что Белоруссия в 2020 году продолжит политику по ограничению рефинансирования госдолга. В целях выполнения поручений Лукашенко по сокращению долговой нагрузки будет продолжена политика по ограничению рефинансирования государственного долга — предстоит «как минимум четверть платежей по госдолгу погашать недолговыми источниками».На рефинансирование госдолга в 2020 году планируется привлечь 4,4 млрд белорусских рублей (около 2 млрд евро в эквиваленте), в том числе 1,4 млрд бел. руб. на внутреннем финансовом рынке и 3 млрд бел.руб. — на внешних финрынках. По прогнозу министерства, госдолг Белоруссии к концу 2020 года составит 54,4 млрд бел.руб. (или 37,8% к ВВП).

«В качестве инструмента заимствований на внешних финансовых рынках предлагается использовать еврооблигации», — цитирует Ермоловича пресс-служба правительства Белоруссии.Мнение о структурных реформах: Лукашенко выступил с яркой инаугурационной речью