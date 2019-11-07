Сеул, , 21:13 — REGNUM Правительство Республики Корея обеспокоено ситуацией с распространением свиного гриппа и направит 31 млн долларов на борьбу с заболеванием. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

22 млн долларов будут выделены из специального фонда министерства окружающей среды, ещё 9 млн потратят правительства провинций. За последние полтора месяца было зафиксировано 14 новых случаев заражения животных свиным гриппом. Примечательно, что заболевание поражает только свиней на границе с Северной Кореей; Сеул неоднократно призывал Пхеньян предпринять превентивные меры и даже предлагал свою помощь, однако предложение было отвергнуто.

В настоящее время сотни военнослужащих и охотников ведут отстрел заражённых животных, а местные правительства возводят заграждения на границе с КНДР.