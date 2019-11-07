Минск, , 20:57 — REGNUM Совмин Белоруссии озабочен быстрым ростом импорта продовольствия из России. Оппозиционное издание UDF. BY опросило экспертов, выяснив причины сдачи позиций продуктами белорусского производства.

По мнению сопредседателя Республиканской конфедерации предпринимательства Виктора Маргелова, проблема с ростом импорта продовольствия возникла из-за изменения структуры белорусской торговли. Он отметил: «От сбалансированной структуры мы переходим к монополии крупных торговых сетей. Естественно, они стараются оптимизировать свою прибыль: если где-то можно купить дешевле небелорусские товары, то они это и делают. Иногда они дополняют отечественную продукцию, а иногда вовсе ее заменяют».

«У некоторых импортных товаров на прилавках уже даже больше, чем белорусских. Если ничего не предпринимать, то тенденция по увеличению импорта будет стремительно продолжаться. Буквально сегодня был в новом отрывшемся торговом центре — в супермаркете доля импортных продовольственных товаров явно близка к 50%», — добавил Маргелов.

По его мнению, реклама влияет на поведение потребителей и ряд других факторов — вплоть до раскладки на прилавке. «Поведением людей легко манипулировать», — считает он.

Маргелов уверен, что госконцерн «Белгоспищепрома» не исправит ситуацию, поможет министерству антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Он также констатировал: «У нас суперлиберальное законодательство, которое позволяет осуществлять экспансию иностранных торговых сетей, иностранных товаров в ущерб белорусским».

Не все согласны с мнением о том, что в Белоруссии «суперлиберальное законодательство». Экономист Лев Марголин просто объяснил причину роста продаж импортного продовольствия — оно дешевле белорусского.

«А в условиях, когда приходится выживать на зарплату или пенсию, любое снижение цены для покупателя оказывается существенным», — пояснил он.

Объяснить ценовое преимущество импорта, по мнению Марголина, «можно только одним — неэффективностью нашего белорусского хозяйства». По его мнению, с импортом власти будут бороться традиционными для себя способами:

«Единственный способ, который власти знают и умеют применять, — различные виды ограничений. Но нужно учитывать, что применять их в отношении российский товаров все тяжелее — сами же подписывали разные интеграционные документы, никто в шею не толкал. Поэтому, возможно, торговым сетям дадут указание ограничить импорт российских товаров — но сделают это без официальных заявлений. А с поползновениями из других стран разобраться будет еще проще».