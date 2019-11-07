Ташкент, , 20:46 — REGNUM По итогам 2018 года в Узбекистане в сфере среднего и малого бизнеса занято 76,3 процента населения, отмечалось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Отмечалось, что за минувшие десять месяцев нынешнего года в республике создана 91 тысяча новых субъектов предпринимательства, что вдвое больше, чем в 2018 году.

«В результате коренных реформ по поддержке предпринимателей и улучшению деловой среды в составляемом Всемирным банком рейтинге «Ведение бизнеса — 2020» Узбекистан занял 69-е место, поднявшись на семь позиций, и вошел в число 20 лучших государств-реформаторов. Впервые наша страна поднялась на восьмое место в мире по удобству открытия новых предприятий», подчеркивалось на мероприятии.

Вместе с этим, президент дал поручение устранить недостатки, указанные в отчете «Ведение бизнеса — 2020», в частности, повысить удобство получения земли, разрешений на строительство и регистрацию имущества.

Также, указано на слабое взаимодействие между Агентством по развитию малого бизнеса и предпринимательства, приемными премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, Бизнес-омбудсманом, коммерческими банками и другими уполномоченными ведомствами.