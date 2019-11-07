Москва, , 20:24 — REGNUM Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) признала пенсионную систему, действующую в России с 2002 года, одной из самых неэффективных в мире, следует из нового обзора организации Pension Markets in Focus 2019.

Проанализировав пенсионные системы более чем 50 стран, аналитики ОЭСР поместили Россию в топ-3 антирекордсменов. По их оценкам, средняя реальная доходность пенсионных фондов страны за последние пять лет составила минус 0,7% годовых. Худшие результаты зафиксированы только в Турции (минус 1,5%) и Нигерии (минус 1,6%).

При таком показателе доходности пенсионных фондов граждане России, согласно докладу, отчисляют в пенсионную систему больше остальных — 22% от заработной платы против среднего по странам ОЭСР показателя 18%.

С 2021 года, в случае если запланированное повышение взносов до 26% состоится, Россия войдёт уже в топ-3 стран с самым высоким уровнем обязательных платежей в пенсионную систему и будет уступать лишь Италии (33%) и Швейцарии (27%).

Коэффициент замещения в России — почти в два раза ниже среднего показателя по рейтингу. Так, средняя пенсия в стране сегодня составляет лишь 39% предпенсионного дохода для мужчин и 33% для женщин, тогда как в странах ОЭСР этот показатель достигает 63%.

Таким образом, при одной из самых высоких нагрузок на работающее население действующая в России пенсионная система едва ли справляется с основной задачей — сохранить уровень жизни граждан после выхода на пенсию.