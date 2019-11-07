Челябинск, , 20:24 — REGNUM Челябинская область 7 ноября расширила сотрудничество с регионами Казахстана. На XVI форуме межрегионального сотрудничества в Омске было подписано соглашение с Кустанайской областью.

Подписи поставили губернатор Алексей Текслер и кустанайский аким Архимед Мухамбетов. Обе стороны договорились помогать друг другу в расширении сотрудничества как в сфере торговли, так и в науке и технике. Также они будут способствовать расширению взаимодействия в культурной, социальной и гуманитарной сферах.

В частности, предстоит содействовать обмену информацией о том, как обстоят дела в разных областях экономики. Это позволит привлекать потенциальных партнёров, помогать бизнес-сообществам в плане поставок продуктов питания. Оба региона собираются вместе развивать транспортное обслуживание пассажирских и грузовых перевозок, а также кооперацию.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной форум межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном прошёл в Омске. А следующий, XVII, состоится в казахстанском Кокчетаве.