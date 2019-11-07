Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 20:12 — REGNUM Во Владимирской области бывшего гендиректора завода по производству трубопроводной арматуры ОАО «Армагус» в городе Гусь-Хрустальном признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом 7 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Руководитель, с декабря 2005 по апрель 2012 года возглавлявший предприятие, вёл фиктивную документацию с хозяйствующими субъектами, чтобы уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость. Ущерб, причинённый государству только за два года, эксперты оценили более чем в 46 миллионов рублей.

Налоги государству выплатило новое руководство завода. Экс-директор вину не признал. Его оштрафовали на 350 тысяч рублей и освободили от исполнения наказания, так как причинённый им ущерб был возмещён полностью.