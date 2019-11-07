Сочи, Краснодарский край, , 20:01 — REGNUM Объём ввоза мандаринов в текущем году из Абхазии в Сочи сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба таможни в городе Сочи в Краснодарском крае.

По данным таможенной служба, сотрудниками многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Адлер» Сочинской таможни было оформлено около 150 тонн мандаринов из Абхазии с начала октября по сегодняшний день. В прошлом году за такой же период сельскохозяйственного сезона было оформлено около 300 тонн мандаринов.

С начала мандаринового сезона сотрудники таможни за сутки оформляют около десяти тонн цитрусов. В прошлом сезоне оформлялось около 20 тонн мандаринов. Всего за пять месяцев с октября по февраль в 2018 году в Сочи было ввезено около 37 тыс. тонн мандаринов.

В этом году наблюдается существенное снижение поставок этого фрукта из Абхазии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об установке правительством Абхазии закупочных цен на цитрусовые в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Абхазии установило закупочные цены на цитрусовые