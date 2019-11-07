Скопье, , 21:20 — REGNUM По прогнозам Всемирного Банка в 2019 году прирост ВВП Северной Македонии составит 3,5%, в то время как в следующем году ожидается ускорение экономического роста до 3,8% ВВП.

Президент Народного Банка Республики Северная Македония Анита Ангеловска-Бежоска заявила, что в будущем году ожидается сокращение внешней торговли в связи с негативными движениями некоторых важных торговых партнеров страны при сохранении высокого внутреннего спроса.

Напомним, расходы государственного бюджета в 2020 году станут самыми высокими за всю историю страны.

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