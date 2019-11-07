Скопье, , 22:24 — REGNUM По данным болгарского государственного энергетического бюро «Булгартрансгаз» в 2018 году Северная Македония увеличила закупки природного газа на треть по сравнению с 2017 годом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом Турция сократила закупки российского газа через Болгарию на 63%, а Греция на 20,38%.

Северная Македония получает русский газ через т.н. «коридор 8», проходящий по территории Болгарии к пограничному пункту на границе Болгарии и Северной Македонии «Деве Баир».

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