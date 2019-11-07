Варшава, , 19:05 — REGNUM В Польше 7 ноября вводится в общее пользование обходная автотрасса возле местечка Щецинек в рамках магистрали S11. Это означает, что общее расстояние всей сети высокоскоростных трасс и магистралей Польши достигнет 4 тыс. км.

Как сообщает новостной портал Onet, ссылаясь на коммюнике Главного управления автодорог Польши, целевой показатель совокупного расстояния высокоскоростных автотрасс и магистралей в два раза превышает достигнутое (8 тыс. км.)

Управление также отмечает, что до открытия движения на упоминаемой обходной трассе польская сеть высокоскоростных магистралей насчитывала 3 993 км. Очередные 12 км. обходной трассы у местечка Щецинек позволили перейти отметку в 4 тыс. км. (4 005 км.)