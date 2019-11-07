Кишинёв, , 18:56 — REGNUM В Молдавии водители-дальнобойщики возобновили акции протеста, требуя решить проблему с выдачей разрешений на транспортировку товаров в Россию. Несколько десятков водителей фур собрались днём 7 ноября на главной площади Кишинёва перед зданием правительства.

Целью акции был заявлен протест против бездействия министерства экономики и национального агентства автотранспорта. Протестующие требовали, чтобы к ним вышел министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан или «хоть кто-нибудь», однако вести переговоры с ними никто не пожелал. В результате свои требования перевозчикам пришлось оставить в ящике для петиций на входе в здание.

Водители заявили о намерении 8 ноября продолжить акцию протеста и пригрозили вывести большегрузные фуры на центральную площадь Кишинёва, если правительство не возьмётся за решение проблем с выдачей разрешений.

Напомним, в 2019 году молдавским транспортным компаниям, занимающимся экспортными поставками, было выдано около 15 тысяч авторизаций на транспортировку товаров в России, но этого оказалось недостаточно. По оценкам самих перевозчиков, необходимо ещё порядка пяти тысяч разрешений.

В конце октября президент Молдавии Игорь Додон сообщал, что договорился о срочной выдаче 500 дополнительных разрешений. Он также призвал молдавское правительство активнее включаться в решение данной проблемы.

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