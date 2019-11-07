Москва, , 18:55 — REGNUM Национальные проекты — это способ освоения денег российской бюрократией, но их влияние на экономику Российской Федерации очень спорное, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая пожаловалась на то, что нацпроекты оказались не очень привлекательными для бизнеса. Как объяснил Хазин, связано это с тем, что в РФ до сих пор нет никакой более-менее чёткой и внятной концепции результатов нацпроектов, а речь идёт только об освоении средств.

«Ну, а если речь идёт только об освоении средств, то, во-первых, чиновники совершенно не заинтересованы в том, чтобы кто-то вмешивался в это крайне интересное дело, — сказал Хазин. — Чиновники вполне целенаправленно создают бизнесу, особенно тому, который от них не зависит, такие условия, при которых ему лезть в регионы совсем не хочется. Во-вторых, в силу отсутствия содержания всё сводится к чистому освоению денег, а освоение денег — это прежде всего бюрократия. Иными словами, любой бизнесмен смотрит на всё это и думает: «Ага, для того чтобы получить какие-то жалкие деньги, я должен заполнить какое-то невероятное количество бумаг. А как их заполнять, станет известно только потом! Может оказаться, что меня же из-за этих бумаг потом посадят за воровство! Оно мне зачем?»

Такое положение дел Хазин назвал следствием того, что «это в чистом виде фикция» и способ освоения денег бюрократией, но их влияние на экономику страны достаточно спорное.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Матвиенко, выступая на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», заявила, что частные инвестиции при, казалось бы, гарантированном, известном и понятном финансировании государства всё-таки не очень идут в национальные проекты, «бизнес не очень активно подключается».

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