Николаев, Украина, , 18:32 — REGNUM Руководство Николаевского судостроительного завода обратилось к правительству Украины с просьбой принять незамедлительное решение о дальнейшей судьбе недостроенного ракетного крейсера «Украина». Об этом 7 ноября сообщает украинский Telegram-канал «Цибуля».

Завод, на содержании которого находится недостроенный и устаревающий корабль, продолжает тратить огромные деньги на поддержание его на плаву.

Ранее в «Укроборонпроме» сообщали, что содержание крейсера обходится в 15 млн гривен (около $600 тысяч) ежегодно. При этом с 2014 года министерство обороны прекратило выделение средств на эти цели, и завод вынужден тратить собственные ресурсы, поддерживая не введённое в эксплуатацию судно.

Крейсер «Украина», спущенный на воду ещё в 1992 году, был построен и оснащён на 90%, однако ресурсов на завершение строительства изыскать не удалось. К настоящему время судно морально устарело, а большинство установленного на него оборудования уже непригодно к использованию.

В июле президент Украины Владимир Зеленский посещал Николаевский судостроительный завод и явно остался недоволен состоянием крейсера «Украина». Судно уже пытались продать Китаю, Индии и Египту, однако предложение Киева не вызвало интереса. В сентябре украинцы обращались к Зеленскому с предложением превратить «Украину» в музей.

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