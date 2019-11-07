Москва, , 18:30 — REGNUM Некоторые регионы России могут сопротивляться приходу инвесторов, так как не хотят конкуренции с уже существующими у них производствами, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который посетовал на то, что некоторые регионы холодно относятся к привлечению инвесторов.

«Сложно сказать, что имеет в виду Силуанов, — сказал Хазин. — Возможны самые разные варианты. Например, инвесторы что-то требуют. Условно говоря, предоставления спецусловий и спецуслуг и так далее. А регионы в этом не заинтересованы по разным причинам. Например, существует конкуренция с уже существующими производствами. Существует конкуренция с какими-то чиновниками, которые занимаются поставками и не заинтересована в появлении альтернативных источников данного продукта или услуги».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова, ряд регионов России сопротивляются сотрудничеству с частными инвесторами.

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