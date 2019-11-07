Москва, 7 ноября 2019, 18:30 — REGNUM Некоторые регионы России могут сопротивляться приходу инвесторов, так как не хотят конкуренции с уже существующими у них производствами, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который посетовал на то, что некоторые регионы холодно относятся к привлечению инвесторов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова, ряд регионов России сопротивляются сотрудничеству с частными инвесторами.
Читайте ранее в этом сюжете: Силуанов винит регионы в отказе от инвестиций