Москва, , 18:24 — REGNUM Законопроект о создании базы и системы электронных путевок внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Сергеем Боярским, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Предлагается обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе

Также утверждается взимание платы оператором системы с туроператора за размещение электронной путевки в системе, норма вводится «для обеспечения функционирования системы и ее развития». Размер и порядок платы установит правительство РФ.

Вместе с тем в сопроводительных материалах к законопроекту сказано: «При этом размер такой платы и порядок ее взимания определяются правительством Российской Федерации в срок до устанавливаемого проектом момента введения платности, то есть до 01.04.2019 г. ».

"Актуальность проекта федерального закона связана с необходимостью создания правового регулирования, благодаря которому только добросовестные турагенты и туроператоры смогут осуществлять свою деятельность в туристской сфере на территории Российской Федерации», — отмечают авторы.

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