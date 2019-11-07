Сеул, , 18:27 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s сохранило инвестиционный рейтинг Южной Кореи на уровне АА со стабильным прогнозом. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ранее агентство снизило прогноз по росту ВВП Южной Кореи с 2,6% до 1,8% в 2019 году, однако это не является препятствием для сохранения инвестиционного рейтинга, отмечают эксперты. В S&P ожидают сохранения умеренных геополитических и экономических рисков, с которыми страна может справиться благодаря своим значительным золотовалютным резервам. Впрочем, в долгосрочной перспективе Южная Корея может испытать серьезные трудности из-за стареющего населения и возрастающей социальной нагрузки, предупредили аналитики.

При этом, S&P готово даже повысить инвестиционный рейтинг Южной Кореи, если будут нивелированы риски, связанные с КНДР. В последний раз рейтинг был повышен с АА — до АА в 2016 году.