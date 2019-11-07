Сеул, , 18:46 — REGNUM Крупнейший южнокорейский сотовый оператор KT Corp и судостроительная корпорация Hyundai Heavy заключили соглашение о сотрудничестве для строительства новейшего завода, работающего с использованием технологии 5G-сети. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

KT ещё в апреле запустил в Южной Корее сотовую сеть пятого поколения; кроме того, компания разрабатывает технологии искусственного интеллекта и обработки больших данных. Hyundai Heavy намерена использовать разработки KT для модернизации существующих мощностей по строительству кораблей, а также построить революционный завод, полностью спроектированный для использования 5G сети.

Технология 5G обеспечивает высокую пропускную способность сети — свыше 1 ГБит/с, что позволяет, например, управлять промышленными роботами и строительной техникой удаленно, а также обрабатывать огромные массивы информации в короткие сроки.