Сеул, , 18:23 — REGNUM Крупнейшая южнокорейская социальная сеть Kakao продемонстрировала стремительный рост прибыли в третьем квартале — в шесть раз. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

С июля по сентябрь Kakao удалось получить чистую прибыль в размере 44 млн долларов; за тот же период прошлого года этот показатель достиг лишь 7 млн долларов. Также выросла и выручка — на 31% до 700 млн долларов, а операционная прибыль увеличилась на 93% до рекордных 25 млн долларов.

Причиной положительной динамики стал рост доходов от рекламного бизнеса и развития бизнес-сегмента социальной сети. Кроме того, значительная часть выручки была получена от музыкального стримингового сервиса Melon, который пользуется наибольшей популярностью в Южной Корее, как и сама Kakao.