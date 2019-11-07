Москва, , 18:22 — REGNUM Депутаты Госдумы планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект, который обяжет органы местной власти поставить на кадастровый учет земли, на которых расположено аварийное жилье, чтобы денежная компенсация гражданам была выше. Об этом заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний на тему новых механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Так, по ее словам, формы существующих сегодня договоров бывают разные. Так, если речь идет о договорах социального найма, то это чаще речь об обязанности переселить, если сам граждан не выскажет другой точки зрения.

«С собственником совершенно другая история — ему предоставляется выкупная цена, вопрос этой цены определен 32 статьей Жилищного кодекса. Норма лукавая: говорится, что по соглашению с собственником ему может быть предоставлена либо натуральная компенсация, либо денежная», — отметила Хованская.

Но при этом, если собственник живет в единственном жилье со своей семьей, то на предоставленную ему выкупную цену он не сможет ничего купить.

«Да, у него двухкомнатная квартира в аварийном доме, но земельный участок не поставлен на кадастровый учет, значит это собственность муниципалитета и в выкупную стоимость она не входит, потому что земельный участок не входит в выкупное имущество. А что кроме земли что-то стоит? Стоит как раз земля, а не аварийное жилье», — заявила Хованская.

По ее словам, это очень острая и актуальная проблема, которую депутаты намерены решить в ближайшее время.

«Мы буквально на днях, может быть даже завтра (8 ноября) внесем законодательную инициативу, которая обязывает публичную власть, будь то муниципалитет или субъект, поставить участок на кадастровый учет», — отметила Хованская.