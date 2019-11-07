Вашингтон, , 18:06 — REGNUM Общемировой государственный и частный долг достиг рекордных $188 трлн. Об этом заявила 7 ноября новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мировой долг достиг рекордного максимума в $188 трлн, что составляет около 230% глобального производства», — сообщила она на открытии 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference в Вашингтоне.

Георгиева отметила, что основным фактором роста задолженности является частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего объёма долга.

Напомним, годом ранее прежняя глава МВФ Кристин Лагард оценивала глобальный долг в $182 трлн и призывала мировое сообщество принять все возможные меры для снижения этого показателя, отмечая, что рост глобальной экономики замедляется, и обеспечивать задолженность будет всё сложнее.