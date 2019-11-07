Аддис-Абеба, , 18:10 — REGNUM В сообщении министерства электроэнергетики Эфиопии говорится, что гидроэнергетический проект электростанции Genale Dawa III, строящийся в юго-восточной части Эфиопии, будет полностью введен в эксплуатацию через два месяца. Главный исполнительный директор электроэнергетической компании, которая строит ГЭС, Абрахам Беляй сообщил, что проект завершен на 99%. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Он отметил, что плотина с установленной мощностью 254 МВт будет введена в эксплуатацию через два месяца после завершения испытаний, необходимых для гарантий стабильной работы.

Запущенная в строительство в 2010 году плотина высотой 110 метров и длиной 426 метров вмещает 2,5 миллиарда кубометров воды. Ожидается, что после окончательного завершения строительства плотина увеличит генерирующие мощности страны до 4514 МВт с нынешних 4260 МВт.

Гидроэнергетическая плотина, которую строит китайская компания China Gezhouba Group на реке Генале-Дауа, обошлась правительству Эфиопии в почти 450 миллионов долларов США.