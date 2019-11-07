Салехард, 7 ноября 2019, 18:04 — REGNUM На Ямале в 2020 году планируется отремонтировать 230 км муниципальных и региональных дорог. Об этом на пресс-конференции 7 ноября сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.
Капитальному ремонту подлежат участки дорог Пуровск-Коротчаево и Ноябрьск-Вынгапуровский, а также от границы ЯНАО до Ноябрьска и на участке Губкинский-Пурпе.
Продолжится реконструкция дороги Коротчаево-Новый Уренгой.
На ключевой дороге Надым-Салехард дорожники к концу 2020 года завершат строительство последних 84 км в щебне и 9 мостовых переходов.