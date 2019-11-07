Салехард, , 18:04 — REGNUM На Ямале в 2020 году планируется отремонтировать 230 км муниципальных и региональных дорог. Об этом на пресс-конференции 7 ноября сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Капитальному ремонту подлежат участки дорог Пуровск-Коротчаево и Ноябрьск-Вынгапуровский, а также от границы ЯНАО до Ноябрьска и на участке Губкинский-Пурпе.

Продолжится реконструкция дороги Коротчаево-Новый Уренгой.

«Здесь планируется устроить участки спрямления — сейчас дорога «виляет», что повышает её аварийность», — уточнил Максим Першиков.

На ключевой дороге Надым-Салехард дорожники к концу 2020 года завершат строительство последних 84 км в щебне и 9 мостовых переходов.