Москва, , 18:09 — REGNUM Московская городская дума приступила к работе над поправками в проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Об этом 7 ноября заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, сообщает пресс-служба законодательного собрания столицы.

«Главный финансовый документ столицы принят в первом чтении — утверждены основные параметры, то есть доходы и расходы. Теперь идет работа над поправками — к рассмотрению законопроекта во втором чтении», — отметил Шапошников.

По его словам, всего поступило 140 поправок к законопроекту. При этом 65 из них внесли депутаты Мосгордумы. Примечательно, что депутаты фракций «Единая Россия» и «Моя Москва» внесли свои предложения единым пакетом, предоставив 15 поправок. Фракция КПРФ направила 16 поправок, «Яблоко» — 7. При этом больше половины всех депутатских предложений к бюджету приходится на фракцию «Справедливая Россия», которая внесла 37 поправок.

«Поправки ко второму чтению проекта бюджета принимались до 12 часов 7 ноября. Такое решение было принято большинством депутатов на очередном заседании столичного парламента 30 октября. Согласно законодательству, право на внесение поправок принадлежит каждому депутату, комиссиям Московской городской думы, фракциям в думе, мэру Москвы и прокурору города», — напомнил Шапошников.

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