Салехард, 7 ноября 2019, 17:53 — REGNUM На Ямале с 2020 года расширится список субсидируемых авианаправлений. Об этом сообщил на пресс-конференции 7 ноября директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.
Появятся такие льготные маршруты, как Салехард — Сочи, Салехард — Тюмень, Новый Уренгой — Сочи, Ноябрьск— Симферополь. В целом на Ямале с 2020 года будут субсидироваться 30 межрегиональных и 25 межмуниципальных авиамаршрутов.
Напомним, с 2020 года в программу льготных билетов за 2 500 рублей для детей из многодетных семей включены студенты из таких семей в возрасте от 18 до 23 лет.
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