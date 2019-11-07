Салехард, , 17:53 — REGNUM На Ямале с 2020 года расширится список субсидируемых авианаправлений. Об этом сообщил на пресс-конференции 7 ноября директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Появятся такие льготные маршруты, как Салехард — Сочи, Салехард — Тюмень, Новый Уренгой — Сочи, Ноябрьск— Симферополь. В целом на Ямале с 2020 года будут субсидироваться 30 межрегиональных и 25 межмуниципальных авиамаршрутов.

«Стоимость билетов, надеемся, сохранится на уровне 2019 года, а может, станет чуть дешевле», — пояснил Максим Першиков.

Напомним, с 2020 года в программу льготных билетов за 2 500 рублей для детей из многодетных семей включены студенты из таких семей в возрасте от 18 до 23 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Всё по 2,5 тыс. рублей: на Ямале введена льгота на проезд детей