Волгоград, , 17:53 — REGNUM Общий внешнеторговый оборот Волгоградской области и Казахстана за восемь месяцев 2019 года составил 120,8 млн долларов США. Об этом рассказала председатель комитета экономической политики и развития региона Галина Быкадорова на XVI форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщили 7 ноября в пресс-службе администрации области.

Региональные власти считают Казахстан одним из ключевых и наиболее активных внешнеэкономических партнёров, взаимодействие с которым динамично развивается и обладает значительным потенциалом.

«Действуют соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, налажены связи между бизнес-сообществами. Наша задача — оказывать всестороннюю поддержку экспортно ориентированным предприятиям¸ заинтересованным в выходе на казахстанский рынок, способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных деловых связей», — отметила Галина Быкадорова.

Развитию деловых связей способствует региональный Центр поддержки экспорта. С 6 ноября 2019 года в Алма-Ате работает экспозиция продукции волгоградских товаропроизводителей на ежегодной выставке пищевой промышленности FoodExpo Qazaqstan 2019.