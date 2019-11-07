Омск, , 17:47 — REGNUM Сегодня, 7 ноября, будет принята концепция программы приграничного сотрудничества России и Казахстана. Об этом сообщил глава российского государства Владимир Путин.

«К форуму разработана и будет принята сегодня концепция программы приграничного сотрудничества России и Казахстана», — сообщил Путин на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Он призвал федеральные министерства и региональные власти сторон активнее работать над содержательным наполнением программы конкретными идеями и инициативами.

Россия заинтересована в дальнейшем углублении промышленной кооперации в приграничной зоне и создании совместных предприятий.

Программа также нацелена на расширение пропускной способности пограничных переходов между странами.