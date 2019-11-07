Москва, , 17:56 — REGNUM Часть расходов на подсветку зданий и деревьев в столице предлагается направить на поддержку науки. Соответствующие поправки в проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период намерены внести фракция КПРФ, сообщил ИА REGNUM источник в партии.

Речь идёт о сумме в один миллиард рублей. По мнению коммунистов, эти средства, направленные на поддержку науки, принесут намного больший эффект, чем подсветка зданий.

Помимо этого, депутаты от КПРФ подготовили поправки об отмене торгового сбора в столице. Эта мера, по оценке партийных финансистов, должна принести бюджету столицы в 2020 году 7,7 млрд рублей. Авторы поправки считают, что данный вид сбора мешает работе малых предприятий, которым сложно конкурировать с представителями крупного бизнеса. Выпадение доходов предложено компенсировать за счёт сокращения на 7,7 млрд расходов на СМИ и рекламу.

Читайте ранее в этом сюжете: КПРФ подготовила поправки в бюджет Москвы на сотни миллиардов рублей