Новосибирск, , 17:45 — REGNUM В Новосибирской области завершается реализация краткосрочного плана программы капитального ремонта в многоквартирных домах. За период с 2017 по 2019 годы отремонтировано более 1,5 тыс. домов. За три года на капремонт было направлено порядка 2 млрд рублей.

Сейчас ведётся формирование плана работ на очередной период, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По официальным данным в 2019 году количество МКД, на которых были проведены работы по капремонту, — более 600. Также было заменено более 200 лифтов в 52 многоквартирных домах. На замену лифтов в текущем году направлено почти 300 млн рублей, более 90 млн рублей из них — средства областного бюджета.