Бишкек, , 17:32 — REGNUM В январе — сентябре 2019 года в Киргизии произвели 2 млн 573,8 тысячи литров водки, что на 11,9% меньше, чем за девять месяцев 2018 года. Такие данные содержатся в докладе министерства сельского хозяйства, передает «Tazabek».

Также на 11,2% снизились показатели производства этилового спирта, составив 2 млн 464,2 тысячи литров.

Одновременно с этим производство коньяка выросло почти на 1,8% и достигло 489,5 тысячи литров.

Пива с начала текущего года в республике изготовили 18 млн 256,8 тысячи литров, что меньше прошлогоднего показателя на 9,9%.

Значительно ухудшились показатели производства игристых вин из свежего винограда — до 21 тысячи литров, что почти на 34,2% меньше, чем в январе — сентябре минувшего года.

Производство вина типа «Шампанское» снизилось на 2,2% — до 121 тысячи литров.

В то же время вин из свежего винограда в Киргизии произвели на 21,9% больше — 335,9 тысячи литров, а плодово-ягодных вин на 52,7% больше — 624,7 тысячи литров.