Тбилиси, 7 ноября 2019, 17:19 — REGNUM Турецкая авиакомпания Atlasglobal с 9 ноября прекращает авиарейсы Тбилиси-Стамбул, об этом 7 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
По имеющейся информации, компания прекращает полеты из-за финансовых проблем.
Atlasglobal — турецкая авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки как в страны Европы и Азии, так и внутри Турции. Базируется в новом стамбульском аэропорту, дополнительный хаб размещен в аэропорту Даламана. Принадлежит ETS Group.