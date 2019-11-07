Майкоп, , 17:19 — REGNUM Перспективы сотрудничества Адыгеи и Королевства Бахрейн стали основной темой встречи главы республики Мурата Кумпилова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмеда Аль-Саати 7 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Переговоры Мурата Кумпилова и Ахмеда Аль-Саати Пресс-служба главы Республики Адыгея

В частности, обсуждались возможности привлечения инвестиций в экономику, социальную сферу, сотрудничества в области АПК, в деревообработке, культурно-гуманитарной сфере, туризме.

Глава Адыгеи рассказал о потенциале региона и его преимуществах — географическом положении и развитой инфраструктуре. По его мнению, Адыгея является одной из ключевых точек входа на рынок Юга России.

В числе перспективных направлений сотрудничества был назван экспорт экологически чистых продуктов питания из Адыгеи. Посол выразил заинтересованность Бахрейна в поставках адыгейского сыра, молочных продуктов, растительного масла, зерновых культур, а также древесины, которые пользуются в их стране большим спросом.

В числе других возможных направлений совместной работы были названы туризм, санаторно-курортный и гостиничный бизнес. Посол выразил уверенность, что уникальные природно-климатические особенности, рекреационный потенциал, богатое историческое наследие привлекут в Адыгею большое число туристов — первые туристы из Бахрейна в регион могут приехать уже в 2020 году.

Также Адыгея получила приглашение принять участие в международной выставке халяльных продуктов в Бахрейне. В числе других предложений — использование возможностей крупного зернового хаба в Бахрейне, созданного совместного с Россией, а также организация экспозиций о культуре и истории республики. В планах также организация бизнес-миссии для установления новых деловых контактов.