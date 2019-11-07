Калининград, , 17:13 — REGNUM Министр финансов Калининградской области Виктор Порембский объявил, что в региональном бюджете на 2020 год на социальные выплаты семьям с детьми будет направлено порядка 3,3 млрд рублей, сообщает сегодня, 7 ноября, пресс-служба правительства Калининградской области.

Около 2 млрд рублей будет потрачено на выплаты семьям после рождения первого ребёнка. С 2020 года вводится дополнительная поддержка женщин, родивших первого ребёнка во время обучения либо в течение трёх лет после окончания учёбы. Поддержка составит 300 тыс. рублей.

С 1,5 до 3 лет продлён период ежемесячных выплат после рождения первого ребёнка. Сформирован бюджет на отдых и оздоровление детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в ходе рабочей поездки в Калининградскую область меры, предпринятые властями для повышения рождаемости обсудил президент России Владимир Путин с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

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