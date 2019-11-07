Москва, 7 ноября 2019, 17:01 — REGNUM Согласившись выполнять рекомендации МВФ и открыв свои рынки для иностранных корпораций, Россия оказалась беззащитной перед внешнеэкономической экспансией, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он рассказал 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
В итоге Россия, как полагает Комолов, согласившись выполнять рекомендации МВФ, осталась беззащитной перед внешнеэкономической экспансией, и её экономика быстро потеряла тот потенциал, который имела. По мнению Комолова, можно сказать, что она потеряла экономический иммунитет в виде национального регулирования, так как государство ушло из экономики в виде защитника национальных интересов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политику МВФ в беседе с корреспондентом ИА REGNUM раскритиковал директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. По его мнению, выполнение рекомендаций, которые даёт МВФ по преодолению рецессии мировой экономики, приведёт лишь к усугублению этой рецессии.
Читайте ранее в этом сюжете: МВФ раскритиковали за рецепты, которые только вредят мировой экономике