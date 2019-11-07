Талукан, Афганистан, , 18:15 — REGNUM 6 ноября официальный представитель губернатора афганской провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) заявил, что на территории этого региона завершилось сооружение системы снабжения питьевой водой.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», благодаря вводу в эксплуатацию этой системы более тысячи семей на территории этой афганской провинции получат доступ к качественной питьевой воде.

По словам официальных представителей губернатора афганской провинции Тахар, эта система снабжения питьевой водой была построена Министерством восстановления и развития сельского хозяйства Афганистана на территории уезда Фархар провинции Тахар. Стоимость реализации этого проекта развития составила 12 500 долларов США.

Питьевая вода будет передаваться по трубам от колодцев и распределятся между жителями уезда.

За последние семь месяцев на территории провинции Тахар в сфере сельского хозяйства было реализовано 20 различных проектов развития.