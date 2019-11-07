Рига, , 16:57 — REGNUM Фактическим бенефициаром ликвидируемого латвийского банка Trasta komercbankas был глава администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Сергей Лёвочкин и его сестра Юлия. Эта информация содержится в исследовании неправительственной организации OCCRP (расследование коррупции и организованной преступности — проект созданный в 2007 году в Сараево Дрю Салливаном и Полом Раду). Об этом сообщает портал LSM.

По данным журналистов, всплывшая переписка взломанной электронной почты Сергея Лёвочкина показывает, что его интересы, будучи одним из собственников — 10% акций банка, в Trasta komercbankas представлял гражданин Британии Чарлз Трехерн. Он одновременно являлся управляющим семейным фондом Лёвочкиных, находящего под патронажем сестры Сергея Юлии.

Адвокат Лёвочкина отрицает, что его клиент причастен к чему-то противоправному. Чарлз Трехерн отказался отвечать на вопросы OCCRP.