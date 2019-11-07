Цхинвал, , 16:57 — REGNUM В начале октября Управление по лицензированию Южной Осетии провело инспекции и предупредило таксистов о необходимости получить лицензии на свою работу. Об этом 7 ноября сообщает информагентство «Рес».

Согласно законодательству республики, каждый таксист обязан получить лицензию на свою работу. Этот сбор действует три года и составляет 800 рублей. При этом по словам начальника управления Александра Ефименко, многие до сих пор уклоняются от лицензионных сборов и остаются «незаконными предпринимателями». Согласно данным, полученным в ходе проверки, в Цхинвале перевозит пассажиров около 300 человек.

«Из-за трехсот таксистов государственная казна в год теряет около 2 млн. рублей, учитывая налоговые и лицензионные сборы. Эта практически месячный оклад работников небольшой организации. Они как недобросовестные налогоплательщики не пополняют бюджет республики и не думают о том, как государство должно выплачивать детские пособия, пенсии, социальные субсидии. Получаешь деньги за свою работу, — будь добр платить налоги», — считает глава управления по лицензированию.

По словам Ефименко, управление намерено добиться лицензирования работы таксистов.