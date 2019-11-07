Москва, , 16:56 — REGNUM Банк России в последние пять лет фиксирует рост расчётов в евро при экспорте российской продукции. Об этом 7 ноября сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, с 2013 года доля евро в расчетах при экспорт выросла более чем на 8 процентных пунктов — до 17,3% в 2018 году. При этом в расчётах при импорте этот показатель остаётся практически неизменным и составляет около 30%.

Напомним, в июне ЦБ также сообщал о росте числа операций в евро в общей структуре расчётов по внешнеторговым договорам российских компаний. Отмечалось, что в первом квартале 2019 года этот показатель составил 21,9% против 14,8% годом ранее. При этом доля доллара в структуре таких операций сократилась соответственно с 70,8% до 61,7%.

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